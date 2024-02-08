公屋邨湧現私煙宣傳單張　控煙酒辦去年接逾千宗投訴

控煙酒辦等人員在11個公共屋邨進行巡查及宣傳。

農曆新年將至，當局於今年1至2月期間與執法部門和房屋署採取聯合行動，在11個公共屋邨進行巡查及宣傳，加強打擊在公屋派發吸煙產品的宣傳單張，提醒屋邨保安人員和居民切勿購買私煙，並講解發現懷疑違規情況時的應對方法。

衞生署表示，署方控煙酒辦去年共接獲約21,130宗涉及《吸煙(公眾衞生)條例》(第371章)的投訴，包括約1,070宗涉及派發吸煙產品廣告，約佔總數5%。署方指，根據條例，任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告，包括任何傳單，違者最高可被罰款5萬港元，控煙酒辦會跟進及調查涉及派發吸煙產品廣告的投訴，並將涉及違反《應課稅品條例》(第109章)的懷疑私煙個案轉交相關部門跟進。

署方表示，控煙酒辦已與執法部門和房屋署建立合作機制，當發現有人於公共屋邨派發吸煙產品傳單，屋邨職員會即時聯絡執法部門協助，然後將案件轉交控煙酒辦作進一步調查。由2021年至今，控煙酒辦成功檢控12名派發吸煙產品傳單的違例者，涉及13宗個案，定罪個案最高判罰款港幣8,000港元。