美前駐港領事妄議黎智英案　外交部駐港公署及港府斥說三道四

針對美國4位前駐港總領事早前發表一份涉港及壹傳媒黎智英聯合聲明，獲美國駐港澳總領事館轉發，外交部駐港公署發言人周四（8日）表示強烈不滿及堅決反對，並敦促美方切實尊重法治精神，立即停止干預破壞香港司法，立即停止干預中國內政。

發言人指，《基本法》及《港區國安法》明確保障香港市民依法享有廣泛權利自由，包括言論及新聞自由，不過權利自由不是違法犯罪「擋箭牌」。他重申，黎智英是反中亂港事件策劃者及煽動者，是外部反華勢力「代理人」，也是香港亂局幕後推手。對黎智英依法審判事關國家安全及法律尊嚴，並非少數外部勢力所粉飾的「言論和新聞自由」問題。

發言人另指出，黎智英案已進入司法程序，任何外部勢力無權對案件說三道四。一些外部勢力花樣百出為黎智英開脫說項、包庇美化，詆毀施壓香港政府，公然干預香港司法，嚴重違背法治精神，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，是赤裸裸的政治操弄及虛偽雙標。

特區政府發言人亦斥責有關言論：「任何國家、組織或個人企圖利用政治力量、媒體或任何其他手段干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人不能獲得應有的公平審訊，都是破壞香港特區的法治的行為，應受譴責。」發言人又稱，發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。同時，倡議某些人或組織不應就其違法行為受到法律制裁，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神。

港府強烈敦促美方及該等前總領事認清事實，立即停止干預香港特區內部事務和香港特區法院行使獨立審判權。