搶人才濫竽充數　水土不服一鑊泡

兔年港府積極「搶人才」，推出俗稱「高才通」的高端人才通行證計劃，並放寬輸入外勞，填補本港勞動力缺口。然而，高才通審批被批過於寬鬆，亦沒強制來港後必須就業或創業；外勞小巴司機則被揭駕駛考試「肥佬」。針對港府連番出招搶人才，黃大仙賜予中平簽「塞翁失馬」。玄學家解讀仙師意思，指港府不應為強求人才而濫竽充數，否則只會「搶到人，但搶不到人才」，例如外勞司機「水土不服」不熟本港道路狀況，反易生交通意外，得不償失。

仙師所賜的第70籤中平籤「塞翁失馬」，籤詩「可比當年一塞翁，雖然失馬半途中，不知禍福真何是，到底方明事始終。」典故出自《淮南子．人間訓》，古時邊塞地區有老翁走失一匹馬，及後尋回，更獲得多一匹馬，但後來其兒子策騎時受傷。一年後胡人入侵，壯丁均被征戰，但老翁之子因有傷患而免被征召，得保性命。

玄學家吳奇雲表示，此籤反映本港搶人才初期未必有效，人才未必願意來港，需要時間才見到有人來港。但他指出，即使本港找到人，但該些人又未必為如港府所想或本港需要的人才，可能行業不配對等。吳舉例，本港縱使成功引進外勞小巴司機來港，但他們未必熟悉本港的道路，質素亦未必有保證，反招致更多交通意外。

吳續指，既然所搶的人才未必如大眾心意，港府毋須過於專注「向外搶」，反而應努力增加本地的勞動力，培訓及留住本地人才。由管理黃大仙祠的嗇色園董事撰寫的《黃大仙靈籤正解》則指，此籤解事情反覆，壞事可變好事；好事亦可變壞事，宜處之泰然。

運輸署早前批出461個小巴司機及508個客車司機外勞配額，但有小巴商會早前透露，有營辦商引入6名內地司機，但只有兩人路試合格；其後他們補考後亦只有多1人及格。商會估計該些司機在考試期間的動作粗疏，或掉頭泊位輕微出錯，坦言其表現令人失望。

另外，截至去年底，本港各項人才入境計劃共收到超過22萬宗申請，當中至今超過13萬宗獲批，約9萬名人才已抵港。當中俗稱「高才通」的新高端人才通行證計劃接獲6.5萬宗申請，約5.1萬宗已獲批，過半人屬於B類申請，即申請人在海外大學學士畢業，並累積至少3年工作經驗。最新有達3.6萬名高才通獲批者已來港。不過，早前分別有人力資源顧問指出，計劃未有限制申請者何時來港，以及來港後必須就業或創業，損計劃的成效。