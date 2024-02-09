金木交接易見血傷　龍年坐車駕駛宜小心

本港馬路炸彈處處，司機途人出行提心吊膽，偶一不慎易招傷亡。仙師為本港來年交通安全賜中平籤「魯班伐木」，玄學家指籤文描述魯班帶徒弟砍伐樹木，有金木交接之象，易見血傷，提醒市民來年坐車及駕駛要多加小心。

第3籤「魯班伐木」的籤文是「牛山之木皆常美，獨惜斧工盡伐他，大器大材無足用，規矩不準怎為槎」。《黃大仙靈籤正解》指，此典故出自《魯班經》，魯班年少時入終南山，跟仙師玄文正學藝，盡得真傳，發明瞭鋸、刨、鑚、曲尺等工具，被尊崇為木匠及建築行業的祖師爺，亦為多個行業的守護神。籤詩講述魯班訓令門徒，切勿亂砍伐木材，因過度伐林會把林木茂盛的牛山變成荒山。

玄學家吳奇雲指出，伐木即金木交戰，是見血傷的籤，反映來年交通意外會較多。他呼籲市民多加留神，駕駛及過馬路時要當心，特別要留意大型交通系統，乘搭公共交通工具要較小心，可隨身攜帶平安符以求心安。

港人向來喜遊日本，今年初日本東京羽田機場發生嚴重飛機相撞事故，來年需否減少乘搭飛機外遊？吳奇雲指，籤文主要與地面交通工具有關，未有預示乘搭飛機有安全問題，一眾喜愛外遊的港人毋須過分擔心。