龍年首半年衞生狀況平平　年中起百病齊消

去年本港迎來新冠疫情後的曙光，疫情暫時消退，各種防疫措施撤銷，但夏季流感高峰期卻比以往拖長，加上新冠JN.1變種株流行，港人仍被疾病纏繞，沒完沒了。仙師為來年本港衞生狀況賜予中平籤「蘇秦不第」，籤文提及重雲遮月，狂風至則雲消散，玄學家解釋籤文暗示待下半年風季來臨，本港將百病齊消。至於本港公營醫療人手短缺的「老大難」問題，玄學家指，難於來年令現況有大改變，正如蘇秦提倡「合縱」抗秦，要花時間進行游說。

第10籤「蘇秦不第」的籤文是「一輪月鏡掛空中，偶被浮雲障叠重，玉匣何時光氣吐，誰人借我一狂風」。《黃大仙靈籤正解》指，蘇秦是戰國東周洛陽人，遊歷各國幾年，對各地山川地勢、風土人情都有深入了解。但由於無功而還，家中各人都看不起他，於是他懸樑刺股，再次勤奮讀書，一年後再次游說各國諸侯，成功把六國聯合起來抗秦，成為六國宰相。籤詩中的明月代表一個有真才實學的人，偶然被浮雲掩蓋，未能展露光芒，但只要一有機會，便能盡展所能。

玄學家吳奇雲指出，仙師賜下此籤，意味來年各類疫情不會如過往嚴重，雖然以現時科技未能釐清病毒源頭，正如籤詩提到月光被雲遮蓋，很多事物看不清，但當有風就能吹開雲霧，預示大約今年5至6月風季一到，疫情就會消散。

公營醫療系統於疫情期間備受壓力，疫後人手短缺的問題仍然未見明顯改善。吳奇雲指出，蘇秦提倡合縱抗秦，但眾諸侯國不聽從，反映當權者不太了解有志投身醫療人士的意見，有識之士難於來年令醫療系統有大改變，要不斷花時間游說。