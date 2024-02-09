國安案件開審　外部勢力頻說三道四　港司法公正備受考驗

本港司法系統公正備受關注，隨着涉及國家安全的重大案件開審，西方國家甚至揚言制裁本港司法人員，企圖干預審訊。仙師為本港來年法治表現賜予中平籤「公冶長受劫」，籤中古人公冶長能通鳥語，在受到鳥兒唆使下身陷囹圄，情況與西方政策在外說三道四不謀而合。玄學家指，此籤反映牢獄之災，鳥兒代表是非，提醒市民小心口舌招尤。

第77籤「公冶長受劫」的籤文是「鳥語能通公冶長，南山得箇虎抬羊，其身雖在於縲絏，到底非關自己殃」。《黃大仙靈籤正解》指，公冶長是孔子的弟子，有崇高的品格，傳說能解鳥語，有一天有鳥飛來告知他南山有虎拖羊，他前往趕走老虎，把羊肉和角帶返家，把腸臟留給飛鳥。失羊的人尋羊蹤，來到公冶長家中發現羊角，於是報官，公冶長解釋，但魯君不信他聽懂鳥語。飛鳥在獄中對公冶長說出齊兵攻打魯國的消息，公冶長告知魯君，後者查證後發現屬實，因此證明公冶長懂鳥語，得還自己清白，並因其消息退敵有功而獲封賞。

公冶長因鳥語入獄、又因鳥語獲釋，與本港司法系統備受內外輿論關注的情況不謀而合。玄學家吳奇雲解釋，每逢黃大仙籤文提到雀鳥，均與是非有關，不同人對於管治、法律等方面難免有不同意見，這些意見不一定全對，建議政府應廣聽民意。

吳奇雲又指，此籤預示來年牢役之災頻仍，公冶長身處的戰國時代較混亂，反映當權者掌握的資訊未必全面，籤文亦顯示文件、書信易出問題，呼籲市民要守法，網上留言、轉載文字要特別小心，要小心行事、避開麻煩，免得讓人誤會。