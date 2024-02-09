龍年國際戰火料持續　仙師寄語止干戈

過去一年國際烽煙四起，俄烏局勢持續膠着，以巴雙方又起戰爭，緬甸北部亦爆發軍事衝突，而台灣大選塵埃落定後，不少人擔心兩岸關係或愈變緊張，雙方會否擦槍走火。仙師就龍年國際戰局賜予中平籤「文姬思漢」，預示中東戰火持續，玄學家指來年踏入九運，象徵戰火多，料戰事集中在中國西面，寄語各國領導人要止干戈。

第96籤「文姬思漢」的籤文是「姜笛頻吹韻更悲，異鄉作客觸歸期，南來孤雁如憐我，煩寄家書轉達知」。《黃大仙靈籤正解》指，蔡文姬是東漢人，在匈奴入侵中原時被匈奴兵所虜，帶回胡地，嫁給匈奴的左賢王為妃。她雖然身為俘虜，但沒有被虐待，12年後得返中原於家人團聚。籤文描述蔡文姬被俘在胡地的日子，笛聲令人傷感，身在異鄉，希望得知家中消息。

玄學家吳奇雲指出，蔡文姬想家歸不得，只能寄信予老父，反映來年戰爭仍然持續，很多人家庭離散、死傷嚴重，「姜笛頻吹韻更悲」暗示戰爭號角及悲傷之情會更多。他表示，根據籤文，來年戰事集中在「西域」，大約是現時中東一帶，加上來年踏入九運，預示戰火多，看不到中東戰火未來數年有平息的迹象。

吳奇雲又指，仙師菩薩心腸，賜此籤呼籲戰火要平息，因為已令很多人有家歸不得、與家人離散，寄語各方要止干戈。