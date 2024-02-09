上半年公布第2批重點企業　政府：外圍息率見頂利出口

屆政府成立「引進重點企業辦公室」，在去年10月公布首批20間引進的重點企業落戶香港。財金官員對傳媒表示，目標今年上半年公布第2批落戶香港的重點企業，其中正着力吸引更多來自東南亞等外國企業落戶香港，令重點企業更多元化。對於今年香港的經濟表現，該官員指今年外圍息率見頂，將有利香港出口，對本地資產市場亦會是利好因素。

首批引進重點企業包括英國藥企阿斯利康、華為等，到年尾亦公布內地電池巨企寧德時代落戶。財金官員期望今年上半年公布第2批落戶香港的重點企業，聚焦人工智能大數據、醫療科技、金融科技和新能源公司，當中不單只有內地企業，指政府會主動出擊邀請東南亞和外國企業落戶，以香港為平台，開拓內地和亞洲市場。

對於另一項重點工作，財金官員指會着力吸引更多風投基金和私募股權基金來香港，以匯聚更多資金，令不同發展階段的公司都能夠融資取得資金，令香港的融資生態圈更蓬勃。

財金官員續稱，政府在2022年成立香港投資管理有限公司，而透過港投公司可以槓桿更多資金來港，共同投資能夠提升香港競爭力的項目，目標在今年上半年會公布港投公司的投資進展。

去年本港GDP增長3.2%，出口下跌，財金官員指旅遊服務輸出有逾20%增長，私人消費和投資分別上升約7%和逾10%。展望今年香港的經濟表現，該官員指今年外圍息率見頂，將有利香港出口，對本地資產市場亦會是利好因素。