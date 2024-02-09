陳沛敏續作供　指黎智英看法影響《蘋果日報》編採決定

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（9日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、前蘋果副社長陳沛敏續以從犯證人身份作供。陳指出，黎智英覺得中國政府有隱瞞疫情，曾寫專欄說「武漢瘟疫 中共喪鐘」，不諱言其看法會影響《蘋果日報》編採決定。

控方就着2020年1月的「飯盒會」會議紀錄提問。記錄中提到「可以每周就大新聞做跟進專題，例如今周可以做反送中被捕人士現在如何？」、「大新聞可策動不同專題，如送中議題、被送中的商界」、「周末論壇版可嘗試找端、立場、眾的一些好的作者撰稿」。陳沛敏說，上述提及的都是黎智英想看到的題目，黎智英希望《蘋果日報》雜誌化，做多些專題，又說黎在「飯盒會」會給很多意見。對陳而言，端傳媒、立場新聞及眾新聞支持民主自由，屬較自由開放（liberal）的媒體。另外，陳續說，黎智英為了建立讀者忠誠度，想用《蘋果》名義辦講座。

控方在庭上展示《蘋果》2020年1月19日的報道，題為「天下制裁集會 今勢逼爆遮打」，文中題及「民間集會團隊呼籲港人今日再集結，向國際社會展示民意，冀求各國政府向迫害港人的香港官員與警察落實制裁措施。」同日，黎智英專欄文章，題為「絕對獨裁 習近平哪來的自信」。陳指，黎智英的立場耳熟能詳，「講嚟講去都係類似觀點」，故通常只會快讀黎的專欄。2020年初，新冠肺炎爆發，《蘋果》會用「武漢肺炎」來稱呼。黎智英覺得中國政府有隱瞞疫情，同年2月，黎發表題為「武漢瘟疫 中共喪鐘」的專欄。陳坦言黎的看法有影響《蘋果》的報道。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022