起底刑事化生效逾2年　私隱署收2884宗投訴　43人被捕

自2021年10月修訂《個人資料（私隱）條例》，「起底」刑事化生效至2023年12月31日，私隱專員公署共處理2,884宗「起底」個案，合共採取42次拘捕行動共43人被捕，單以2023年計，全年處理了756宗「起底」個案，進行了30次拘捕行動，共拘捕31人，被捕人士把事主「起底」的途徑，主要為經社交媒體平台及即時通訊軟件，而機構外洩資料投訴大幅增近50%。

私隱署向立法會政制事務委員會提交文件，交代修例以來處理的起底個案，在2,284宗個案，當中包括1,316宗相關投訴及1,568 宗主動經網上巡查發現的相關個案，並就254 宗個案展開刑事調查。同時向41個網上平台發出了1, 878 份停止披露通知，要求移除超過 28,300 個「起底」訊息，遵從率超過 95%。公署亦透過發出「停止披露通知」移除了192個用作「起底」的頻道。

在2023年，私隱署共接獲3,582 宗投訴，較2022年的3,848宗下跌7%，而接獲的投訴中，逾半投訴屬私營機構共2 ,082 宗，投訴公共機構或政府部門共298宗，投訴個別人士有1, 202 宗。被投訴的私營機構中，金融及財務行業佔最多有198宗，當中除涉及銀行的各項投訴外，亦有不少涉及金融及財務機構的投訴共117宗，主要涉及不當收集及使用客戶的個人資料，其次是物業管理界別有178宗，大多數投訴涉及物業管理公司過度收集個人資料作訪客登記，以及在大廈大堂或其他地方張貼載有住戶個人資料的通告。

私隱署去年處理756宗「起底」個案，當中包括主動經網上巡查發現的個案及接獲與「起底」相關的投訴，較2022年的1,764宗大幅減少57%，主要是由於經網上巡查發現的「起底」個案由2022年的1,134宗大幅下降至2023年的231宗，顯示網絡上的「起底」問題在大力打擊下有改善。

在上述756宗「起底」個案中，525宗為公署接獲的投訴，當中「起底」的原因主要為金錢糾紛佔43%，以及家人及感情糾紛佔20%。私隱署亦就140宗個案展開刑事調查，轉介了31宗涉嫌觸犯條例以外罪行的「起底」個案予執法部門作進一步調查。同時亦進行了30次拘捕行動，共拘捕31人。被捕人士將事主「起底」的途徑主要90%為經社交媒體平台及即時通訊軟件，其餘為張貼單張及郵件。

私隱署亦向23個網上平台發出了378份停止披露通知，要求移除超過 10, 600 個「起底」訊息，亦透過發出停止披露通知移除了117個用作「起底」的頻道。

私隱署去年接獲157宗機構外洩個人資料事故的通報，較2022年的105宗大幅增加近50%，這些個人資料外洩事故涉及黑客入侵、遺失文件或便攜式裝置、系統設定有誤、僱員未經授權查閱系統，以及經電郵、郵遞或傳真意外披露個人資料等。私營機構及非私營機構的個人資料外洩事故通報分別佔69%及31%。

至於市民查詢方面，去年接獲15,914 宗查詢個案，較2022年的14,929 宗上升7%。大部分查詢是關於收集及使用個人資料，佔32%。此外，亦接獲793宗懷疑誘騙個人資料的查詢，較2022年的707宗增加12%。

使用人工智能(AI)愈見廣泛，私隱署指一直密切關注AI的發展及相關的個人資料私隱風險，計劃在今年發表AI治理框架，以及在開發或使用AI系統時處理個人資料的循規審查的報告，並從保障個人資料的角度為這些機構提供實用建議。

為加強保護個人資料，亦考慮修訂《私隱條例》的建議，包括設立強制性個人資料外洩通報機制、要求資料使用者制訂個人資料保留時限政策、賦權私隱專員判處行政罰款、直接規管資料處理者，以及釐清個人資料的定義等，又指政府及私隱署會適時就《私隱條例》的具體修例建議徵詢立法會政制事務委員會的意見。