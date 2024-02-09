12人蛇之一喬映瑜判囚61個月不服刑期　提上訴法庭仍未排期處理

12名香港人蛇於2020年8月企圖乘船偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，當中女子喬映瑜於前年年中刑滿返港後，隨即被本港執法部門拘捕及起訴妨礙司法公正及製造爆炸品等4罪。喬早前於區院承認當中的3罪並於上月底被判囚61個月。喬不服刑期並於昨日(8日）向上訴庭提出上訴許可申請，法庭現時仍未排期處理其上訴申請。

被告喬映瑜（37歲、電話銷售員）分別被控管有爆炸品、製造爆炸品、藏毒及妨礙司法公正共4罪，當中藏毒罪獲准於法庭存檔。爆炸品案案情指，執法人員於2020年1月14日，到旺角通菜街利民大廈1樓，由喬租用的單位搜查，搜獲懷疑草本大麻及喉管炸彈等。喬於被捕後稱，涉案的喉管炸彈是她在社會事件中認識的黃偉然放在其單位。她又稱曾買了數盒火柴，剪下火柴頭及刮下其物質，把火柴頭塞進網球，希望在社會事件中用以製造大量煙霧。

妨礙司法公正案情則指，喬於2019年12月至2020年8月23日期間，與李宇軒等合共12人由香港潛逃至台灣，喬亦負責當中的聯絡工作。但眾人進入內地水域時被中國執法機關截查拘捕。前年8月23日，喬回港後被拘捕，承認由一名稱為「恩典」的女同夥資助潛逃計劃，並協助將之付諸實行，據她所知「恩典」是經營地產業務的台灣居民，並資助了約60萬港元。

案件編號：CACC 34,35/2024