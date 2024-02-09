港府指Tatler回水一半有誠意　但球隊須解釋美斯之亂

就Tatler Asia公布表演賽門票回水50%，政府發聲明表示，歡迎有關決定，認為主辦方Tatler Asia的賠償方案是負責任的做法，不過，港府要求國際邁阿密CF球隊向香港市民和來港觀賽球迷解釋，為何美斯在香港與日本的表現與安排大不同。

政府表示，主辦機構Tatler Asia安排退款展現積極承擔的態度，並認為該公司公開球賽帳目已盡最大努力和誠意，回應了社會各界的訴求。不過，當局亦指出，明白社會各界對事件仍存在不少疑問，特別是二月四日美斯在香港因傷不能出賽，但三日後美斯在日本卻活躍自如上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動。政府寄望國際邁阿密CF球隊最終能向香港市民和來港觀賽球迷作合理解釋。

消費者委員會表示，截至9日下午2時，共接獲1,303宗有關「TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」的投訴，當中有1,038宗為本地消費者投訴，265宗為旅客投訴，涉及金額合共$8,921,161，平均每宗個案所涉及的金額為$6,847，最高1宗涉及$82,960，絕大部投訴個案均要求主辦單位Tatler Asia退款、賠償或道歉。

議員家彪指與團隊正諮詢求助的球迷苦主，求助球迷在衡量各種因素後，接受五成方案，又指對國際球星辜負香港球迷的行為，永不忘記。議員林健鋒認為，主辦單位向觀眾退回門票一半款項的做法回應了市民訴求，賠償方案可接受。