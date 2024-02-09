指全款退還都有人失望　葉劉：退一半總好過無

對於Tatler Asia 宣布向透過官方渠道購票入場觀看賽事的本港及外地球迷「回水」，身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀認為即使全款退還也會有人失望，有部分球迷並非以官方途徑購買門票，也有人特意因球賽遠道來港，但整體「退一半總好過無」，相信政府花好大努力要求主辦方退款，希望可以平息球迷怒火。

葉劉淑儀又指政府日後在審批M品牌相關申請時要更謹慎，避免令港人失望。

身兼大型體育活動事務委員會副主席的議員鄭泳舜指賠償方案可以接受，又期望主辦方做好退款及發還款項的一切安排，特別是因為入場球迷中，有不少是內地及海外遊客，擔心他們收到的訊息不足，自己亦會密切跟進Tatler稍後的退款安排。

鄭泳舜期望今次事件可獲得解決，亦希望當局會做好各方面的安排，為日後舉辦體育盛事做好準備。他又指過去舉辦的體育盛事與賽事亦得到不少市民的支持，期望市民繼續支持這些精彩賽事，支持體育產業發展。

當日有份入場觀賽的議員吳傑莊表示，雖然作為球迷，全數退款當然最好，但主辦方已釋出善意，同時負責任，亦看到特區政府積極在背後做了大量工作，最終得到現時結果，已經「收貨」。

至於Tatler退回一半款項，另一議員李梓敬指對部分訪港旅客而言，錢銀損失、感傷受害及對香港旅程不愉快的印象，並非金錢可以彌補。他亦收到十多宗個案，由於「美斯齋坐」事件迷離，或許涉及外國力量介入令香港難受，他將建議作出投訴的市民繼續要求執法部門作出調查，力求找出真相及警醒將來的盛事活動舉辦者，行事必須負責任。

由於已有大批市民向消委會及執法部門海關作出投訴，他提醒政府，Tatler退款事宜不應該具備條件，保障近4萬位購票入場市民的利益，在將來如果找出真相之後可以繼續跟進。