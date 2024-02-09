約52.2萬宗逾期換證申請　入境處料今年處理餘下約29萬宗申請

據保安局今日(9日)提交予立法會的文件顯示，入境處根據過往推行換證計劃的經驗估算，共有約52.2萬宗逾期換證申請，當中預計去年會處理約22.68萬宗，今年則處理餘下約29.52萬宗申請；而在非換證計劃下，包括「行業輸入勞工計劃」及透過「人才計劃來」港人士的申請亦共有32萬宗，該處預計去年處理12萬宗，今年將會處理餘下的20萬宗申請。

文件顯示，透過人才計劃來港人士的申請共有28.5萬宗，當中包括預計去年「高端人才通行證」計劃所接獲及批核的申請數目，以及預計今年繼續推行有關計劃及落實「資本投資者入境計劃」的情況，入境處預計去年能處理11萬宗，今年則處理17.5萬宗。

而「行業輸入勞工計劃」則共有3.5萬宗申請，入境處預計去年能處理1萬宗，今年處理2.5萬宗。至於其他在非換證計劃下，如年滿11/18歲換證人士，以及遺失、更改資料等身份證申請，則共有22.3萬宗，入境處預計去年處理16.8萬宗，今年處理5.5萬宗。

立法會財委會上月通過追加6,950萬港元予入境事務處，以持續推行提升處理身份證申請能力措施，包括延長服務時間、增設1間臨時人事登記處、提升人手、優化身份證網上預約系統及推出特別服務日，當時有委員關注政府預計各類身份證總申請量的分項數字及估算方式。