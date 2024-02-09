狂毆巴士車長罪成囚8周　外籍律師上訴得直獲撤銷定罪

六旬外籍律師於2021年在灣仔乘巴士過海，疑因車資問題與司機爭執，及後更被指對司機箍頸揮拳施襲。他否認嚴重傷害他人身體罪受審，但被改判襲擊罪成，被判監8周。他不服定罪並向高院提出上訴。暫委法官胡雅雯經開庭後，今日(9日)頒下判詞，裁定該外籍律師上訴得直並撤銷定罪。法官指巴士閉路電視片段與巴士司機的描述不符，故認為定罪不穩妥。

上訴人是Clement Richard Mark(祈朗貽、61歲、律師)。據控方案情指，2021年7月29日晚上10時許，上訴人在灣仔游泳池站登上一輛新巴後，未有即時支付車資。當巴士駛過海底隧道後，車費由原本的10.9港元降到6.6港元，他才拿着八達通卡支付車資。車長欲伸手阻止，但被告強行拍八達通卡，其後才拿出數枚硬幣。車長將上訴人手中一枚5元硬幣投入錢箱後，上訴人情緒激動。車長稱他停車及讓其他乘客疏散，但阻止上訴人落車時遭他襲擊，包括打他背部2至3下、箍頸，及拳打他臉部先後共9至10次。

不過法官在重新觀看閉路電視片段後，發現片段並不支持車長的說法。車長稱是在他替上訴人投入硬幣，對方坐下後，他才決定要乘客下車並找支援，但是片段卻拍到早在上訴人找硬幣時車長已開始打電話。另外，雖然車長曾解釋鏡頭有盲點拍不到襲擊事件，但法官觀看他聲稱受襲後的片段，發現他行動自如，且可上車下車，不似遇襲受傷。由於片段與車長的描述不符，法官認為定罪不穩妥，故裁定上訴得直，撤銷定罪。

案件編號：HCMA 445/2022