國際匯演綵排　日本舞團校服Look吸睛　菲律賓晒燦爛「笑臉」

香港旅遊發展局將於大年初一晚（10 日）舉辦「國泰新春國際匯演之夜」。屆時有9部花車及29支表演隊伍，晚上8時開始由香港文化中心康場出發，今年活動主題為「龍騰香港賀新歲」，表演項目包括菲律賓巴科洛德歡笑嘉年華、美國洛杉磯公羊啦啦隊、日本Avantgardey 舞團，3支隊伍今日（9日）進行綵排。

匯演當晚8時正式開始，巡遊隊伍將由香港文化中心康場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，並以香港喜來登酒店外為終點。匯演關始前，大約下午6時，旅發局會安排多個團體，呈獻舞蹈、魔術、音樂等多元化表演。

旅發局指內地及國際表演隊伍多達16支，數量創下歷年之冠，而中國內地及國際表演隊伍來自12個國家或地區，表演形式多元化，包括具環球名氣及於國際賽事屢奪殊榮的隊伍。

今日綵排的項目為菲律賓巴科洛德歡笑嘉年華，嘉年華創立於20世紀80年代經濟困難時期；表演者會穿上色彩斑斕的傳統服飾，掛上燦爛的笑臉面具，以歡樂舞步積極迎接各種挑戰。

美國洛杉磯公羊啦啦隊是代表洛杉磯公羊隊的美國「國家美式足球聯盟」官方啦啦隊，美國洛杉磯公羊啦啦隊成員Jose和Aria表示，今次來港隊伍有27人，而隊伍在2017曾到香港，非常榮幸今次再來港，而在香港的表演和在洛杉磯的演出相似，一樣把音樂和能量、舞蹈帶到香港。他們又指昨日(8)去了赤柱市集，食了點心和蛋撻，認為香港的風景和食物非常吸引，也遇到很多友善的市民。

日本Avantgardey舞團來自大阪，創立於2022年2月，是由日本編舞家Akane組成的全女子舞蹈團體，團名具有「前衞」的意思。最大特色就是充滿一致性的獨特束洋娃娃校服短髮造型，並帶來富同步性和情緒豐富的表演。是次演出歌曲為Idol，成員Sono和Seira希望表演可以令大家開心，也期待香港的夜景和美食。她們指最近在大阪和東京做巡迴演出，是次表演準備了1個月，而日本的學生校服是很強烈的形象，希望可以保持學校文化，推廣給全世界，而且特別為香港演出準備了不同的排舞，在香港也拍攝了和知名人士合作的Crossover影片，希望大家期待。