三調味料含致癌物環氧乙烷　食安令停售回收

龍年將至，不少家庭趁今日(9日)年三十在家煮飯團年，不過要小心使用調味料。食物環境衞生署食物安全中心表示，三款預先包裝調味料的樣本被檢出含除害劑環氧乙烷，有關經銷商或進口商已按指示對受影響產品進行回收。食安中心呼籲市民應停止食用受影響產品，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

涉事產品包括香料島的辣椒粉，在美國製造，淨重2.4安士(68克)，最佳食用日期至2027年4月19日，經銷商為慎昌有限公司；BADIA的Ground Nutmeg，在美國包裝，淨重2安士(56.7克)，最佳食用日期為2024年12月，由Baking Warehouse.com進口；以及BADIA的羅勒葉，同樣在美國包裝，淨重4安士(113.4克)，最佳食用日期至2026年12月，經銷商為栢基(亞洲)有限公司。

食安中心透過恒常食物監測計劃，分別從銅鑼灣一間超級市場及兩間網上商店抽取上述樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。市民可於辦公時間致電相關經銷商或進口商，查詢有關產品的回收事宜。

國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》(第132CM章)，任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。