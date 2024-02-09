東網邀市民揮毫龍年許願　打工仔嘆移民潮致工作「加辛」望跳槽

龍年將至，市民紛紛為明年許下新年願望，祈求行運一條龍！《東網》記者趁今日(9日)年三十到維園年宵市場訪問一眾香港市民，邀請他們寫下新春願望。有一家大細希望身體健康、龍年財源廣進，香港經濟好轉「賺多啲」，認為今年新年氣氛不俗，非常滿意；而小朋友則希望學業進步，「收多啲利是」；亦有打工仔祈望升職加薪，「人工加多50%！」但就坦言近年移民潮後各行各業人手不足，嘆工作量大增非常辛苦，許愿來年可以成功「跳槽」。

杜小妹妹在揮春紅紙上寫下「學業進步」，杜太笑指希望龍年身體健康、市民開開心心，雖然今年經濟疲弱，但她相信明年會更好，對未來非常樂觀；她又指兩名女兒今年就讀小學三年級和即將升讀幼稚園，希望她們學業進步，也會望子成龍，但不強求考試名次，「佢哋盡咗自己力量就得架啦！」又稱今年新年氣氛比往年更濃厚，計劃日(10日)會一家大細一起拜年，利是「見到人就派啦！」，認為最重要有「好意頭」。

朱氏一家則由朱哥哥做代表，寫下「Happy New Year」，希望新年身體健康、世界和平，朱太指今年新年氣氛很好，因不用戴口罩，疫情過去感覺更開心，明天年初一會一家大細一同拜年，派利是與往年也差不多，「50、100、20都有啦！」她亦希望兩個兒子學業進步、快高長大，明年開開心心，現時大兒子也學了不少興趣班，朱哥哥則稱非常熱愛足球，希望明年踢足球踢得更好。

徐小姐為新春願望寫上「身體健康」，也希望新一年可以「搵到份好工，老細唔好咁刻薄！」她坦言今年市況較差，人工也不理想，雖然今年移民潮令許多中層職位空缺，但她未有覺得工作機會和晉升機會有所增加，反指「應該話同一份工少咗人做咪仲辛苦啲」，未來轉工希望可以人工加幅達50%，以及希望明年可以「多啲時間做運動，work life balance(工作生活平衡)，唔好成日剩係收工返工瞓覺」，減肥也是她的「終身事業」。

李太寫了「心想事成」，寄望今年新年一家人身體健康、世界和平；她指今年利是金額與往年也差不多，但多了孫仔孫女所以會封更多，見到人也會派多點，「大家開心無所謂！」，亦希望香港市面更繁榮。她又指今年新年氣氛濃厚，尤其是在維園年宵市場氣氛不錯，今日年三十晚人潮特別多，對比前幾天來人流明顯增加。她又稱希望今年繼續去旅行，但現在已退休，「唔需要同人迫呢啲日子(新年假期)去囉」。