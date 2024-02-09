維園年宵減價吸人流　蘭花大賣水仙蝕本　花商有人歡喜有人愁

年卅晚是維園年宵花市最後一日，有不少攤位今日(9日)紛紛減價促銷吸客！花市來到最後一天，人流絡繹不絕，乾貨攤位大受歡迎，東網記者在人流過多的分流步道上也寸步難行；另有攤位在下午2時左右已開始減價銷貨，希望「要錢唔要貨」。今年蘭花人氣旺盛，幾乎人手一盆，有店主更特意入貨10多萬支蘭花，生意額比去年大升2至3成；但有水仙店店主則稱人流多卻「旺丁不旺財」，生意慘淡。

每年都有參加年宵花市的楊女士，攤位專售蘭花，她指今年復辦乾貨，人流較旺，生意額也比去年上升約2至3成，本身也有看好銷情，故特地入多些來貨，大約10多萬支蘭花，最多人購買的便是「日本珍珠蘭花」及「台灣女神蘭花」，相信是因為今年有減價，故有助提升生意額，希望大家過個好年、開開心心。

出售水仙的攤位負責人歐小姐則表示，今年生意比往年差許多，因購買的人少了許多，認為即使復辦乾貨也沒有太大幫助，坦言「有好多賣唔出」，本來看好今年市道故入多了貨，但許多買家「殺價」太勁，直接要求正價減半，賺得不多，現時仍在蝕本狀態，遲些就計劃減價3分之1促銷，希望「要錢唔要貨」。

關同學今年與學校一眾同學一起搞年宵花市攤檔，他指現已收支平衡，認為生意不錯，比預期好，許多市民都願意消費，期望「大家開開心心過咗個年三十」。

市民梁女士與家人一同到場買花，她指自己喜歡菊花，希望買花開心應節，期望身體健康、香港繁榮安定。她又指今年價錢比去年市道不錯，市民也願意外出購物消費，自己則沒有特定預算，也會逛逛乾貨，「最緊要睇啱就買」。