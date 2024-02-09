球王失場Tatler回水　苦主：條氣順一半　惟海外球迷損失大

球賽近一周後，球迷今日(9日)終獲承諾可「回水一半」，購買1,488港元門票的市民何先生則表示「條氣都順翻，回一半咪順翻一半」，他認為願意賠償可證明Tatler不是陰謀的一部分，而是受害者之一，他又認為如美斯入場十分鐘，即使沒有精彩動作，球迷亦會收貨，不至於如今的局面。不過，何先生亦提到不少球迷從外地來港，當中不乏要乘搭飛機及租往酒店，當中涉及金額龐大。

作為苦主之一的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示收貨，他指明白主辦方亦有其成本，「波就睇咗，退晒都冇可能。」他認為主辦方亦算是盡了其責任，入場球迷亦得以出氣。不過他亦認為主辦方可以再早一點作出交代，令事件不至於上升至「國際級公關災難」，又認為主辦方及球會在期望管理方面做得較差，所以宣傳都以美斯為中心，令市民感到天價門票是為了觀看美斯，而球隊提早宣布美斯會因傷難以上陣，而非在比賽最後十數分鐘，市民自行察覺，市民都不會有這麼大反彈。

至於國際邁亞密的致歉，以及指如市民歡迎日後會再來港，方保僑指香港作為國際都市，理應會歡迎任何人，但球隊或美斯再來時，或可給予港人些許補償，尤其是入場的球迷，可令市民更歡迎他。他又指如有主辦方再舉行類似賽事，應吸取今次的教訓，確保球員即使不上場亦會作出一定交代。方保僑又指，如美斯日後有機會再來港作賽，亦會入場。