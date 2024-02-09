農曆新年特別冷　議員團體向基層無家者送暖

葛珮帆(紅衣)與義工到深水埗為無家者送上禦寒被及衣物。

今年農曆年特別寒冷，先後有團體舉辦送暖行動。有議員及一班義工昨日到深水埗為無家者送上禦寒被及衣物。另外有機構日前在黃大仙舉行「窩心暖身」冬季物資派發行動，向有需要人士包括低收入家庭、長者等派發全新冬季衣物及物資，與基層人士共度溫暖的新年。

議員葛珮帆與一班義工到深水埗為無家者送上禦寒被及衣物，葛表示，一直關心香港無家者問題，早前和多位議員一起參觀了為無家者而設的中心，了解到很多露宿者基於種種原因，天氣寒冷也不願意到禦寒中心取暖，她希望送暖行動，可以讓無家者過一個比較溫暖的農曆年。

另外，救世軍昨稱，於本月7日在黃大仙區救世軍卜維廉中學舉行「窩心暖身」行動，與逾1,000基層人士共度「有溫度的新年」，為往年同類活動規模的兩倍之多。一眾義工除派發物資，更為活動及參與人士祈禱祝福。當日每位參加者都滿載而歸，捧著裝有全新冬季衣物和日用品的福袋，還有利是封和手寫揮春；部分家庭更是全家總動員，帶同小朋友前來揀選冬季衣物，希望為孩子物色新衫，喜迎新春。

該機構亦將於全港各區籌辦一系列節慶活動與社區關懷服務，包括14場「暖在心」新春團年宴及聚餐活動，合共約1,700人士受惠（約140圍）；並舉辦一系列特色活動，例如「留住美好時光」新春家庭攝影活動等。