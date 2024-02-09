電子利是收派大有學問　有趣過年習俗你知幾多

隨着電子支付愈趨普及，相信不少市民已派發或收到電子利是。傳統賀年說話「恭喜發財」的下一句，或要與時並進，稱為「利是Send來」。有環保團體日前公布調查結果，發現港人去年使用超過3.2億個利是封，相當於砍伐約1.6萬棵樹，亦不少環團建議回收重用利是封，另有調查結果顯示，約三成受訪者選擇以銀行轉帳方式派利是。《東呼即應》團隊留意到有關傳統利是的禁忌，是否適用於電子利是？並由此引伸到有趣的過年習俗。

電子利是的原理是即時向指定聯絡人轉帳一筆金額，有些支付平台也可加入祝賀圖片及語句等。玄學家唐碧霞表示，若派發電子利是，有多項事情要注意：金額要整數及偶數，譬如千萬不要派17.5元，這類金額不太好。為求寓意圓滿，應盡可能派發整數金額，例如100元、200元之類，派發電子利是若同時傳送祝福字句，自然可萬事大吉。

派發傳統利是時雙手奉上，帶有祝福的意思，特別是父母在年三十晚上派利是給小朋友，繼而把利是放在枕頭下，即是俗稱的壓歲錢，但電子利是便沒有這個意思，所以派利是最好以實體為主，親手把心意及祝福送給別人。同時，亦要謹記在正月十五後才拆利是，太早拆亦容易破財。

在派利是的宜忌之外，唐碧霞指大年初一、初二，是水神生日，故這兩天盡可能不要用水，例如別開動洗衣機洗衣服，否則會衝撞水神；頭髮代表自己財富，故大年初一當天，不宜洗頭和沖涼，否則會洗走財氣。大年初一千萬不要睡午覺，因睡午覺寓意會比較累及「懶懶閒」，以及千萬不要跟床上的人拜年，否則那人很容易整年臥病在床。

其實，過年還有不少有趣習俗，譬如大年初一，忌心急叫全名催促家人起床，否則對方整年都會忙過不停，不斷被別人催促做事，當日忌吃粥和殺生，事關從前只有窮人才吃粥，初一吃粥會整年都窮，即使吃飯，也不能吃新煮的飯，要吃隔夜過年飯，寓意年年有餘。還有，傳說初一至初四，家中垃圾都有財氣，因此忌打掃及倒垃圾。至於外嫁女，忌在年初一、年初四、年初五回娘家，因為相傳這樣會影響娘家宅運。

農曆新年禁忌習俗，流傳已久，源頭無從判斷，總之信則有、不信則無，也沒必要過度拘泥，最重還是開心過年。