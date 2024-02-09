團年飯訂枱爆滿　實惠套餐吸客　火鍋店主盼薄利多銷　

火鍋店負責人Kelvin表示，北上消費成風加上經濟不境，預計今日營業額與去年相若，與疫情前相比則差起碼2成。

大年三十萬家慶團圓，不少市民闔府外出吃團年飯，酒樓訂枱近日回勇，位於佐敦的一間火鍋店亦全場滿座，負責人指今日訂枱已於2至3日前爆滿，但由於北上消費成風，加上經濟不境，預計今日營業額與去年相若，與疫情前相比則差起碼2成，已推出價錢較實惠的套餐，希望「旺丁薄財」維持生意額，來年觀望亦趨保守。

火鍋店負責人Kelvin表示，去年新春疫後復常在望，市民普遍心情好，消費意欲較強，加上與內地未全面通關，大部分港人均留港度歲，去年歲末的訂枱早於2星期前已告爆滿，相比之下今年情況較差，到年廿七（6日）、年廿八（7日）才確定今日滿座。

Kelvin指，去年歲末店內人均消費高逾500港元，但今年經濟慘淡，股、樓市近期表現均差強人意，加上不少港人被內地低廉物價吸引北上團年，預計今年人均消費將跌至300至400港元。他表示，該店已推出價錢較實惠的套餐，平均比正常便宜1至2成，希望能薄利多銷帶旺人流。

對於北上消費漸成風氣，他認為將持續影響本地餐飲業，而訪港內地客亦貨比三家，不如以往疏爽，形容開關後比疫情期間更慘，來年展望及策略將趨保守，該店亦辟出一個打卡拍照位置，增加自身吸引力。