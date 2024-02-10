新春羅湖及深圳灣口岸延長通關　九巴城巴加強配合

去年除夕煙花匯演後大批旅客滯留本港，港府與內地商討後達成共識，於農曆新年延長通關，深圳灣口岸在年三十(9日)至年初四(13日)24小時通關，羅湖口岸亦由年三十及年初二通關至翌日凌晨2時。港鐵表示於年三十及年初二延長東鐵綫往返羅湖站的列車服務時間，屆時往羅湖尾班車將於凌晨0時56分由金鐘站開出，約於凌晨1時46分到達羅湖站；而最後一班離開羅湖站的列車，則會於凌晨2時30分開出，大約於凌晨3時20分到達金鐘站。

巴士服務方面，城巴於年三十至年初四，開辦全新通宵巴士路線NB3及NB3X，分別接駁屯門市中心、屯門碼頭來往深圳灣口岸。同時，城巴亦計劃於農曆新年期間，開辦特別路線976S於深夜至凌晨提供服務，由銅鑼灣、中環一帶往返落馬洲（新田）口岸，便利乘客使用該口岸過關往返深圳皇崗。

九巴亦於農曆新年期間，加強現有落馬洲（新田）口岸的通宵路線，包括計劃加開通宵特別線N276，由天慈往來新田，覆蓋天水圍、元朗及新田皇巴站；又會按客量情況加開N73線通宵短程特別班次，往來新田皇巴站及上水站。同時，九巴亦計劃開辦尖沙咀東前往新田皇巴站的通宵路線，服務地區包括尖沙咀、油麻地、旺角、大欖隧道、上水及粉嶺。

署理政務司司長卓永興早前交代農曆新年特別通關安排，因應深圳灣口岸有5日24小時通關，持有深圳灣、落馬洲皇崗、文錦渡以及沙頭角口岸許可證的跨境私家車都可以在該5日凌晨12時至早上6時半使用深圳灣口岸過關。但是為了分流，落馬洲皇崗口岸只會容許持有該口岸許可證的跨境私家車行走，其他司機只可以使用深圳灣口岸過關。為免出現瓶頸，當局會在新田一帶通往落馬洲口岸一帶的主要路段設立指定行車線讓公共交通工具專用。運輸署則估計農曆新年間會有750萬人次進出香港，其中約600萬人次會經各陸路管制站進出香港。

農曆新年各口岸服務時間

1.羅湖口岸於年三十(9日)及初二(11日) ｜ 早上6時30分至翌日凌晨2時。

2.深圳灣口岸於年三十(9日)至年初四（13日）｜ 今日24小時。

3.落馬洲管制站（皇崗口岸) 〡 全日24小時（年三十(9日)至年初四(13日)，跨境私家車於凌晨使用落馬洲管制站皇崗口岸過關，須持有相關許可證，其餘私家車凌晨需要使用深圳灣口岸。）

4.落馬洲支線管制站（福田口岸）｜ 早上6時30分至晚上10時30分

5.香園圍管制站（蓮塘口岸）｜ 上午7時至晚上10時

6.文錦渡管制站 ｜ 上午7時至晚上10時

7.高鐵西九龍站 ｜ 上午6時30分至晚上11時30分