東方日報A1：美斯之亂回水一半息眾怒　球迷失望：好過冇

由球王美斯掛帥的「TATLER XFEST：香港隊VS國際邁亞密CF表演賽」，是本港年初最矚目的一場國際盛事，但美斯缺陣，3日後卻在日本大演腳法，香港球迷激憤求償，內地及國際輿論亦指國際邁亞密表現不專業。「美斯之亂」延燒5日後，球隊及主辦方Tatler Asia昨日突然跪低，不約而同向香港球迷道歉，Tatler Asia宣布會向購買比賽門票的公眾退還票價50%的費用，涉款5,600萬元，該公司又公布賽事帳目由盈利1,300萬元，變成虧損4,300萬元，國際邁亞密則稱，只要香港球迷歡迎，球隊樂意在未來再度赴港。獲「回水」一半，有球迷失望表示：好過冇。

兩大機構昨日不約而同認衰，Tatler在香港網上社交平台刊出中英雙語的聲明，又公開籌辦賽事的帳目，稱本希望為香港帶來一場世界級的足球賽事，且與國際邁亞密的合約，對方亦承諾球隊中的著名球星美斯、佐迪艾巴、布斯基斯及蘇亞雷斯，若非受傷需要上場作賽45分鐘，但最後國際邁亞密通知美斯及蘇亞雷斯因傷缺陣。

Tatler稱，令人感到傷心的是在場球迷似乎未有得到應有的尊重，他們得悉美斯未能上場作賽時，已要求國際邁亞密的班主及管理層敦促美斯在球迷面前亮相，並親自向球迷解釋未能上陣的原因，但可惜最終未有發生。而美斯和蘇亞雷斯於2月7日在日本的賽事中上場比賽，更讓Tatler感到被打了一記響亮的耳光。Tatler又公開賽事的帳目，指總收入約1.57億元，扣除約1.44億元的支出，本來收益約1,300萬元，但門票退款約達5,600萬元，扣除後整個表演賽虧損4,300萬元。

國際邁亞密昨日亦向外媒發表聲明，稱理解美斯與蘇亞雷斯在香港的比賽缺陣令人失望，又為兩名球員未能參與其中致歉。球隊指，認知事件最終決定為香港球迷，以及賽事主辦機構Tatler Asia帶來不安，惟不幸地傷患是球賽的一部分，球員的健康是優先考慮。該會又解釋直到比賽期間才作不落場決定，是希望兩人候命為出賽提供最大機會，但最終事與願違。球隊更補鑊稱，只要香港球迷歡迎，樂意在未來再揮軍來訪。

特區政府昨日發表聲明歡迎主辦方退款一半，不過，當局亦指出，社會各界對事件仍存在不少疑問，特別是美斯2月4日在香港時聲稱因傷不能出賽，但3日後美斯在日本卻活躍自如上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動。政府寄望國際邁亞密最終能向香港市民和來港觀賽球迷作合理解釋。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀指即使主辦方退還全款也會有人失望，有部分球迷並非以官方途徑購買門票，也有人特意遠道來港。不過，「退一半總好過無」，希望可平息球迷怒火。議員鄧家彪指與團隊正諮詢求助的苦主，求助球迷在衡量各種因素後，接受五成方案，又指對球星辜負香港球迷的行為，永不忘記。

到晚上，杭州市體育局發出聲明，取消美斯擔任主將的阿根廷國家隊下月到杭州進行友誼賽，原因是「眾所周知的原因」。

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