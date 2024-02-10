龍兔牛狗犯太歲　閒事莫理更可取

新年新氣象，踏入2024甲辰龍年，今年屬九運開局之年，世界格局迎來大轉變，12生肖運程亦各有千秋。今年流年犯太歲的生肖為龍、兔、牛及狗，當中肖狗者今年天克地沖，運程起伏較大，無論家庭事業及財運都受較大衝擊，切忌莽撞衝動。至於連續兩年犯太歲的兔則屬害太歲，今年是非糾紛纏身，運勢多阻滯，感情無風起浪，宜閒事莫理，做好本分。而肖豬者今年得到「紫微、龍德、紅鸞」3顆吉星拱照，且得有力貴人扶助，蜚英騰茂，可望升職加薪，甚至提升社會地位，成為龍年大贏家。

古代曆法以「三元九運」劃分時間，20年為一運，三運為一元，2024年立春（2月4日）後正式踏入九運（2024至2043）。一眾玄學家均指今年屬元運更替，迎來較大變動，而九運代表離卦，五行屬火，從今年開始會走20年「九紫離火運」。

在生肖運程方面，玄學家七仙羽指，龍年犯刑太歲，肖龍者今年無論工作、感情及健康都有頗大變動，龍最大衝撞會有一些傷刑問題，所謂「刑」是指開刀，弄傷，心臟及腸胃都會出問題，故需要特別小心。另一玄學家方海閱則指，犯刑者象徵刑律、刑傷之意，今年身體受傷或發生意外機會較高，亦容易與人發生爭執而演變成受到刑罰。

至於玄學家李丞責就指，龍人本身極具領導能力，而在龍年，相關的特質會過量，太有領導力下容易變得故步自封。龍人今年「歲駕」、「華蓋」兩星入命，有機會買車、買樓，從事相關行業較有個人突出的表現。不過，同時有「太歲」、「劍鋒」、「三刑」、「黃旛」星，易因過分積極反招事端，被刀劍利器所傷或是非，甚至引來麻煩，宜奉公守法。

肖狗者則犯沖太歲，七仙羽指，龍年地支為辰，而狗的地支為戌，辰戌相沖，衝力最大，對肖狗人士的健康、家庭及財運皆不利，可能出現財政問題，當中在庚戌年出生（1970年）的肖狗者更是「天克地沖」，需特別留意，審慎理財。

玄學家雲文子就稱，肖牛者今年破太歲，奇門卦象為「河魁」帶害絕逢「騰蛇」，運勢曲折，工作上勞碌卻徒勞無功，建議找個機會好好休息。七仙羽亦指，肖牛者本身性格較偏執，在工作上會較辛苦，「今年得個做字，但升職加人工就冇佢份」。

至於肖兔者繼去年值太歲後，今年則害太歲。玄學家李丞責指，兔人本身不願接受新挑戰，但今年犯「陌越」星，有機會要轉換環境，要克服新挑戰，而「六害」星下，兔人與親友、人事的關係較差，宜多露笑容。

犯太歲生肖今年宜低調行事，亦有數個生肖今年吉星拱照。方海閱指，肖豬者今年有「紫微、龍德、紅鸞」三顆吉星拱照。當中紫微及龍德都是強勁的貴人星，代表肖豬者會得到有力的貴人扶助，有升職或提升社會地位的機會，對工作、事業大有幫助。而紅鸞是指婚姻喜慶之吉星，若拍拖成熟想結婚，今年是個好機會。

李丞責指肖雞今年當旺，尤其年輕雞人。他提到，雞與龍為「六合」，在「歲合」、「月德」星相助下，雞人今年人緣相當好，農曆7至9月更有貴人相助，感情易有對象。另外，雞人有「地解」、「唐符」星，能解決港人至關心的房地產問題，今年亦極具創作、創造力。

雲文子就稱，龍年有兩大生肖財運飆升，其中肖猴者財運穩步上升，與朋友合夥投資生意，自己投資計劃終有回報，亦有高質素貴人相助，龍年是創業時機。至於肖鼠者更是正財與偏財雙贏，得到投資經驗豐富女性貴人相助，不過要留意理財技巧一般，要控制消費及養成儲蓄習慣。