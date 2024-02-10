網騙破案率低騙款難追回　新招訛稱積分到期誘事主登入

本港去年錄得約9萬宗罪案，較前年上升29%，主要是因詐騙案上升所致。執法部門指網上騙案佔整體7成，涉及超過90億元，三分二涉及投資騙案，涉款達58億元。當局指出由於巿民投資、購物以及交友等很多活動都在網上進行，當巿民受騙時，往往騙款已經很難追查，令破案率偏低，故宣傳教育最重要，巿民本身亦應對騙案提高警覺。執法部門續指，詐騙案於過去幾年不斷上升是世界趨勢，提及防騙峰會主辦單位估計全球過去一年，因騙案損失金額達一兆美金，很多執法部問都面對相同問題。

現時有不少免費工具讓巿民使用，包括防騙易熱線18222，去年有5萬多人使用，當局希望可增加下載詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」的巿民，包括正與飲食集團商討，在餐紙或飲品套中加入宣傳，以做到更「入屋」。另外，執法部門去年與「轉數快」平台合作，轉帳到「防騙視伏器」內有記錄的戶口時就會發出警示，推出近1個月已經發出14.8萬次警示，平均每日超過4,000次。

執法部門稱「猜猜我是誰」及假扮內地官員的手法仍然存在，而近期較新的手法，包括釣魚騙案，會訛稱短訊積分到期，誘使受害人登入連結，重申騙徒手法層出不窮，呼籲巿民小心。JPEX案至目前為止有2,600多宗舉報，涉及金額超過16億元，70人被捕，凍結資產超過兩億，但由於虛擬資產流向複雜，當局正密切追查。

至於今日（10日）是年初一，執法部門重申發出告票並無工作指標，難以一刀切表示不會「抄牌」，指有需要時會酌情處理，惟有巿民曾經將泊車上行人路，令途人要出馬路，產生危險，一旦可能構成危險便必定執法。