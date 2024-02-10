社區客廳助改善劏房戶社交　當局擬修訂貧窮線計算方法

政府去年提出「社區客廳試行計劃」，在劏房戶多的地方設立社區客廳，讓劏房戶有地方煮飯、洗衫，以及讓小朋友做功課，同時擴闊日常社交。當局指出，去年底在深水埗設立為劏房戶的首個逾8,000平方呎「社區客廳」成效佳，有助改善劏房戶社交。而目前正就不同地區共5至6個地點設立新「社區客廳」與熱心捐助人士或地產商商討，預料裝修好後可盡快投入服務。

首個社區客廳去年12月在深水埗開幕，當局指成效顯著，希望可做到住戶的劏房只保留作睡房，現時亦有住戶透過社區客廳的廚房約朋友一起煮飯，或暫托小朋友。當局又指近日去信更多發展商和善心人尋求捐出地方作新的社區客廳，反應良好，目前商討中的社區客廳包括葵涌、土瓜灣和紅磡等劏房密集的地方，面積有大有細，裝修就可以服務有需要人士。

另外，當局又指，現有以一條貧窮線計算貧窮人口不足夠，正研究修訂貧窮線的計算方法。現時貧窮線只以住戶收入中位數一半計算，如人口老齡化多人退休會令很多人跌入貧窮線，但這些人不一定是很貧窮。當局認為設更多指標會更準確，待政府經濟顧問完成研究後，會將有關建議提交扶貧委員會討論，接受後便會正式採用，期望令政府制訂扶貧政策時更精準，預期今年內可以推出新的計算貧窮方法。