大年初一至十六　黃大仙祠延長開放至晚上9時

為方便市民上香祈福，嗇色園黃大仙祠今日(10日)起至正月十六(25日)期間，將延長開放時間。今日會開放至晚上9時，初二至十三(11至22日)期間，由早上7時30分開放至下午6時，正月十五(24日)元宵節會開放至晚上10時，正月十四(23日)和十六(25日)就開放至晚上8時。新春期間人流眾多，祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，黃大仙祠呼籲市民聽從工作人員指示，耐心排隊等候。

此外，太歲元辰殿今日將暫停開放，並於正月初二重開，及至正月十六期間，由早上8時開放至下午5時。正月初二起至整個正月(2月11日至3月9日)，生肖凡屬龍、狗、牛、兔之市民，只要出示有效身份證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。

財神宮今日開放至晚上9時，年初二至十三期間，由早上8時開放至下午6時，正月十四及十六開放至晚上8時，正月十五元宵節開放至晚上10時。市民於新春期間前來參拜財神，捐款100港元或500港元請領1片或1套5片金箔，可為財神像貼金身祈願財運亨通，另可獲贈「彩龍躍瑞雲」等福物擺設，數量有限，送完即止。