中大文物館特別展《甲辰說龍》　介紹過去千年龍文化演變

今日（10日）是大年初一，正式踏入龍年，在世界每個角落都能看到龍的存在，千百年來為世世代代提供了無限想像空間。中文大學文物館舉辦《甲辰說龍》特別展覽，展出50多件館藏展品，涵蓋玉石、骨刻、金器、青銅器、陶瓷、石刻、絲織、文房、拓本等類別，細說龍在中華文化，特別是藝術中的演變與地位。中大文物館大年初一至初四(10至13日)休館，大年初五（14日）起照常開放，公眾免費入場參觀。

「龍」一字於華夏最早的古文字，可追溯至商代，當時的甲骨文中已有出現，青銅器、玉石、骨刻等亦常見有龍的形象。文物館副研究員童宇指，文物印證了龍在早期歷史的重要地位，而遼河、黃河、長江流域等中國早期文明發源的幾大河流均有龍的身影，而龍往往與水相關，出現在先民的祈雨活動中。童宇認為從形象上龍應該是一種複合的動物，它有蛇的形態，又有鱷魚等特徵，是將不同的動物綜合於一身的一種神話怪獸。

童宇稱，過去幾千年龍的形象隨著社會發展不斷演化，但象徵意義始終如一，而與西方龍最大的分別，在於龍在中國的文化是吉祥的象徵，但在西方文化裏卻是貪婪或者破壞性。而龍紋更是皇室人士專用，不過童宇亦指出實際執行十分靈活，例如今次展覽的重點展品乾隆時代景德鎮御窯廠督陶官唐英為自己所製作的墨彩雲龍紋筆筒中題有詩句「擲杖葛陂仙法大，點睛僧壁巧人同」，顯然暗示所繪者為神龍，但只要不繪五爪，便被默認允許。

童宇續指，龍紋的演化揭示了中國歷史更替，從中外文化交流到歷代民眾審美觀的變化，甚至是各朝代的統治模式，都在圖案中一一呈現，他認為龍紋的變化可反映皇朝的興衰及社會發展，他以近代藝術家葉因泉繪製的《百子迎春圖》作結，圖軸描繪舞龍場景，反映現代社會中，龍信仰的延續。