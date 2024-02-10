年宵共錄200萬人次到訪　場地回復原貌　收集110公噸可重用物資

2024年農曆年宵市場今日(10日)年初一清晨7時結束。食環署表示，全港15個年宵市場年廿五(4日)起一連七日舉行，共錄得約200萬人次到訪；人流高峰的年三十(9日)維多利亞公園年宵市場單日更錄得超過20萬人次到訪。尚有車公誕市場和大埔林村放馬莆新春市場營運至正月十五(24日)。

食環署在各年宵市場回收一般可循環再造物品，包括廢紙、塑膠和金屬，亦安排承辦商回收竹枝、木卡板、發泡膠箱、凋謝或未售出的花卉等有重用價值的物資。在年宵市場開放至今日清理場地期間，承辦商於15個年宵市場合共收集約110公噸有重用價值的物資。食環署另在設有快餐攤位的年宵市場實踐廚餘回收。

食環署從年宵市場收集由花檔檔主自願送贈未售出的花卉和盆栽，由食環署員工組成的23隊義工隊協助部門把收集到的約1,726盆花卉和盆栽轉贈予223間安老院/殘疾人士院舍和兩間公立醫院。

食環署共動員228名員工及調動50架次垃圾收集車和水車為維多利亞公園年宵市場進行清理工作，其餘14個年宵市場清理工作則由外判潔淨服務承辦商負責。所有年宵市場的清理工作約於晚上7時完成，經徹底清洗後，場地已回復清潔原貌。