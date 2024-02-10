春節航班升降量近1.45萬架次　達疫情前84%　今有40萬人次出境

不少市民趁新春假期外遊，民航處數據顯示，2月4日至18日期間，機場航班升降量接近14,500架次，今年新春航班的日均數量已回復至2019年農曆新年約84%。截至今日(10日)晚上9時，累計有逾61萬人次出入境本港，出境人次有近40萬人次，今日估計是離境高峰期。

根據入境處數字，截至今晚9時，累計有逾61萬人次出入境，當中較多人出境，佔近40萬人次。經羅湖出境的人次最多，有近7.4萬多人次，其次為機場，逾5.9萬人次。另外，經機場入境人次最多，有約4.1萬多人次，其餘是經羅湖及高鐵西九龍。

另外，年三十晚(9日)已有7.3萬人次經機場出入境，當中6萬人是本港居民，總人次較過去三日平均約6.3萬上升了約了1萬人次。新春期間，機管局在機場大堂設醒獅賀歲，更有財神穿梭抵境及離境大堂，為市民送上春節祝福。

鑑於港澳碼頭及中國客運碼頭可能會比較繁忙，海事處建議計劃經由跨境渡輪碼頭往返內地或澳門的旅客提早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段使用跨境渡輪碼頭，並留意跨境渡輪公司網站或致電查詢票務的最新情況。