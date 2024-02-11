連皮食用　謹記清水浸泡5分鐘

水果營養可以幫助獲取足夠的維他命和纖維之餘，同時要留意避免糖分攝取太高。而糖尿病患者可減少進食糖分高的水果如杧果及提子等，宜食高水溶性纖維的水果，部分水果會天然分泌果蠟保護果肉，減少蟲害，只要徹底清洗可放心食用。

澳洲註冊營養師劉曼翎指，很多水果如蘋果，藍莓及提子等，都會分泌天然果蠟去保持果肉的完整性，減少害蟲入侵的機會。不少商家亦會在水果上加果蠟，令水果更美觀同時保持新鮮，但人體不能消化吸收蠟，無論是天然還是人工果蠟，進食後都會被排出體外。她指很多水果最富含營養以及高纖維的部分，都在果皮中，更建議蘋果及雪梨等水果可以連皮食用。若市民擔心農藥或果蠟殘留，可以在食用連皮水果前，先用清水浸泡5分鐘，再用流動的清水徹底沖洗水果，再用濕布輕輕抹清潔表面，最後切走容易殘留農藥和果蠟的蒂頭和根部位置。

至於每日食用分量，她就認為市民每天攝取約兩個拳頭分量的水果，大約1.5個蘋果或兩個金奇異果的分量，合共160卡路里，佔一天總熱量攝取約8至10%，幫助獲取足夠的維他命和纖維之餘，同時避免糖分攝取太高。而糖尿病患者可以適量進食高水溶性纖維的水果，例如士多啤梨、橙及連皮的蘋果，有助減慢血糖吸收。而關注血糖的市民，可在餐與餐之間進食水果，或者是飯後一至兩小時再進食水果，更有利保持血糖平穩。而大部分水果的鉀質含量偏高，故有腎功能障礙的人，應留意個人情況，以免過量攝取造成身體負擔。