東方日報A1：毒蘋果殘餘12倍除害劑　多吃恐冇得生仔

農曆新年期間市民會購買水果作為拜年送禮，惟外表鮮亮的水果背後，或殘餘了對人體有害的農藥。美國有非營利環保組織每年都會公布蔬果農藥殘留排名，當中不少港人愛吃的水果亦榜上有名，除了連皮進食的士多啤梨連續8年蟬聯最多農藥水果之外，本報記者早前走訪全港各區，購買4種港人常吃，可以去皮或連皮食用的水果，交予專家檢測其殘餘除害劑滴滴涕（DDT）含量，結果發現全部樣本超標，當中蘋果含量最高，最多超標12倍，而通常連皮進食的提子，亦超標2.2倍。醫生指，長期吸入滴滴涕會影響神經系統、肝及腎，亦會影響生殖系統導致不育，市民需加倍留意。專家建議進食前可移除水果皮，若水果必須連皮進食，則可用鹽水浸泡約15分鐘，可有效去除農藥，進食時會較安心。

根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），除害劑滴滴涕在水果中的最高再殘餘限量為0.05毫克/公斤（0.05ppm）， 與食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量標準相若。滴滴涕是一種曾廣為使用的廣譜除害劑，雖然香港、內地和許多其他國家已在農務中停用滴滴涕多年，惟其殘留仍存留於環境中，因此難免一些植物和動物內仍有微量這種物質，更有研究顯示，香港授乳母親的乳汁樣本較其他國家或地區滴滴涕含量偏高，故香港市民攝取滴滴涕對健康的潛在影響備受關注。

本報記者近日走訪大埔、深水埗、太子及長沙灣等多個街市及水果店，購買4種水果，分別為蘋果、提子、梨及桃共8個樣本，交由專家檢測其殘餘除害劑滴滴涕含量。結果發現，全部樣本的滴滴涕含量都超標，幅度介乎1.4至12倍不等（詳見表），超標最多的是購自長沙灣水果檔，聲稱來自內地的富士蘋果（樣本四），次高樣本都屬內地富士蘋果（樣本三），購自大埔，超標9.2倍。而通常連皮吃的提子，兩個樣本分別超標1.4倍及2.2倍。

滴滴涕會對神經系統造成急性影響，有報告指部分人一次攝取滴滴涕的劑量，按每公斤體重計算達10毫克（10ppm）便可致病，達16ppm或以上便可出現抽搐。家庭醫生關嘉美指，滴滴涕會影響神經系統、肝及腎以至生殖系統導致不育，而中毒症狀包括嘔吐、發冷及抽搐等，最令人憂慮的是滴滴涕一旦被人體吸收就難以排走，部分人更會出現老人癡呆及柏金遜症等未老先衰現象，不排除與人體長期積聚毒素有關。

環境科學學人梁浩文指，水果本身有甜味及含有酯（ester），容易吸引昆蟲食用而導致水果表面凹凸不平，影響銷售價值，故一般都會在水果表面噴灑農藥防蟲蛀，導致許多農藥殘留在水果表面。

這些殘餘農藥在水果表面不會分解，也不會因時間而減少，故連皮進食的水果會有較大風險吸入殘餘農藥，建議進食前可移除水果皮，此做法可減低攝入殘餘農藥風險，若水果必須連皮進食（如士多啤梨），則可用鹽水浸泡約15分鐘，可有效除去農藥，較安心進食。

食安中心發言人指，去年1月至今年11月，食安中心共抽取超過6,150個水果及其製品樣本進行除害劑殘餘檢測，包括約400個樣本作滴滴涕檢測，未有檢出不合格滴滴涕樣本。

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