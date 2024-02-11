大年初二請車公賜示　地區人士為香港求得15號中籤

今日(11日)正值甲辰龍年大年初二車公誕，沙田地區人士今早約6時許抵廟宇為香港求靈籤。儀式今早7時舉行，按照傳統，地區人士經過一跪三叩首及上香參拜等儀式後，為香港龍年運程求得第15號中籤，亦是連續第7年求得中籤。該籤籤文為「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，獻君留住待春臨。」解曰「家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂。」

地區人士表示，香港經濟差樓市股市向下，籤文期望政府出好的政策，切勿浪費時間為資源，又促政府撤辣，指市場已無炒風，希望交由市場決定，建議政府減印花稅，增加稅收和吸引多人上市，同時政府應多做盛事吸引人來港。問及求財未遂一文之解，籤文是否呼應暫緩北部都會區的說法，地區人士僅稱港府月底即將公布財政預算案，指香港不能等，政策要更精準。

與此同時，沙田區龍年運程求得第50號上籤，該籤文為「困甚離家歲月長，失群孤雁正思量；馬牛不及終須及，縱事無方卻有方。」解曰「先難後易，家宅安吉，自身平安，求財大吉」。