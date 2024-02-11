師傅解籤港府施政仍「待春臨」　強推明日大嶼勢「 弄巧反拙」

新界地區人士今早(11日)到沙田車公廟為香港求得第15中籤，車公廟解籤師傅陳天恩居士拆解籤文，只能講一句「麻麻哋」，認為該籤籤文為中下籤，籲政府「搞好民生」，再派5,000，港人則要趨吉避凶「自求多福，邊個都幫唔到」。

陳天恩居士指，籤文首段「斧斤持以入山林，未得之時那處尋」，形容香港猶如走入八陣圖，怎麼都出無法行峻出來，「行到腳都痛埋車公叫佢(香港)等一等」。籤文下半段「損了良材失卻力，獻君留住待春臨」 ，即認為香港經濟會好轉，但要待春天才回復，認為9月後才會好轉。目前離9月仍有一段時間，因為今年立春於2月4日現時已經過了，春天要明年再來，經其計算，最快好轉的時間為秋天時分，即9月左右。他又呼籲政府「政府搞好民生先，唔係經濟點會好得返呢」，促政府最好於財政預算案推出穩定民心政策，一人再派5,000會比較好。

目前香港正力推盛事經濟和夜繽紛，陳天恩表示對盛事經濟有保留，直指成效「有眼睇」，又相信日夜繽紛未必幫到香港，始終只有「一兩串魚蛋」。至於港人要靠誰打救，香港經濟何去何從，陳天恩則指，港人要趨吉避凶「自求多福，邊個都幫唔到」。

被問及籤文指「待春臨」，香港多項政策如明日大嶼等，是否也應「待春臨」，陳師傳指指明日大嶼「要等一等」，「樣樣嘢都要等一等」，如果不聽車公言「等一等」，強行去做「 一定弄巧反拙」。

另外，地區人士求數次籤才能成功，陳天恩認為對香港有影響，直指「意頭唔好」，「無人求籤會求到咁」，估計當時「可能佢個心都唔定」。