車公誕1.6萬善信入場祈福　檔販嘆生意淡薄　市民盼今年續派錢

今日(11日)大年初二車公誕，不少市民都到沙田車公廟上香祈福。華人廟宇委員會秘書處公布，由今早8時至12時，共16,836人次進廟。有市民祈求身體健康，又有市民希望港府可再派現金，亦有市民寄望來年闔家平安，經濟更好。有檔販則指生意淡薄，相信與港人購買力減少有關。本網記者今早到現場視察，發現車公廟人流一般，未有過往人聲鼎沸的情況，不過現場不少善信都願意購物，大部分人都有購買風車，寓意時來運轉。

市民陳先生和黃小姐特意到場「沖太歲」，談到來年願望，黃小姐表示希望來年政府可派1萬元現金，不要再派消費券，陳先生則期望身體健康。

今早8時許到場已到場的黃先生指，相比往年認為人流不多，以往求籤都需要排隊，今日就不需要排隊。他期望新一年政府可以幫助低下階層，來年可以有更多遊客帶動經濟。有份到場的市民叢先生則希望祈求闔家平安事事順利，希望疫後會更好，經濟會更好，自己今年都花了數千元買花車。

在車公廟擺檔多年檔販曹先生指，目前生意淡薄，因為政府封了附近的入口，導致市民入廟參拜後，離開時才經過攤檔。他指，當局過去18年一直沒有封路安排，認為做法影響生意，希望年初四(13日)後可以重開，明白當局需要人流管制，但期望不要「封得太勁」。若封路加上天氣不佳，憂難以回本。

同樣擺檔多年檔販李先生指，現時雖然人流不少，但市民的購買力減弱，「財神11蚊睇都唔睇就走」，表示初一啟市當日生意仍能接受，但比起疫情前較差，未能回復疫情前。