上環海味店初二「開牙」食開年飯　東主嘆生意淡靜　望明年轉好

踏進復常通關的大年初二(11日)，上環有老字號海味店按照傳統「開牙」，在店內與親朋好友共進開年飯，準備八餸一湯，祈求生意興隆。負責人吳先生表示，去年生意慘淡，比前年最少跌3成，形容入行多年以來「未見過咁差」，比疫情期間更差，來年展望則審慎樂觀，希望情況會改善。

今早11時左右，位於西營盤、開業逾60年的老字號海味地舖「裕隆海味」，開始準備拜神儀式，店內準備好燒豬、雞、蓮藕、活生魚、柑桔等好意頭食材，東主及其家人亦逐一點起香燭、燒祭品衣紙誠心祈福。

至中午近12時，店內開始吃開年飯，菜式有「髮菜蠔豉(發財好市)」、「乳豬(紅皮赤壯)」、「煎封鮮魚(年年有餘)」、油鴨臘味、南乳齋菜、切雞等。店內筵開兩席，共17人一同進餐，「裕隆號」第二代傳人吳先生表示，今年繼續親自下廚，對於今年比往年人數多逾倍，感到高興。

對於店舖生意狀況，吳先生慨嘆去年生意比前年差起碼3成，「入行幾廿年未見過咁靜」。他表示，疫情前內地旅客較豪爽，曾有內地顧客花高達6萬港元，但近年內地經濟不明朗，去年開關後旅客消費額大幅減少，加上本港經濟亦不景，去年下半年，股市及樓市表現不濟，市況頗為淡靜。

他續指，往年農曆新年前是旺季，而且過去2年港府均有派電子消費券，店內擠滿購買參茸海味的顧客，但今年新春前卻不見人潮，生意比疫情期間更差。