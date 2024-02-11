港貨櫃吞吐量瀉14%料跌出十大轉運港　運輸局：仍具清關快優點

去年本港港口貨櫃吞吐量按年下跌14%，外界預料將跌出全球十大，笑言香港已成「轉運港遺址」。運輸及物流局長林世雄受訪時指絕不同意有關說法，指本港面對不少挑戰，有成本高等種種限制，亦受到環球經濟和地緣政治的影響，但強調香港仍有自身優點，包括清關快、與國際網絡聯繫頻繁。林世雄又提及去年底發布的《海運及港口發展策略行動綱領》，打造香港成為綠色智慧港口，研究為本地船舶和遠洋船提供綠色甲醇等潔淨能源加注，今年將公布相關行動綱領，並就為遠洋船提供液化天然氣加注，進行技術研究。

而國泰航空早前因機師人手不足，取消多班航班。林世雄指國泰已向民航處提交初步報告，本月內再提交詳細報告，將繼續密切留意國泰招聘情況，強調會留意3月復活節長假期國泰的人手和航班安排。他又指出本港運力到去年年底恢復至疫情前7成，聖誕期間部分日子達到8成，而今年還有11個月，有信心各方面能夠配合，讓運力全面回復至疫情前水平。

另外，立法會通過提高白牌車非法載客取酬罰則，初犯可判入獄半年，再犯可判入獄1年，今年中起將就規管網約車平台聽取持份者意見。林世雄表示，會以維持現有公共交通工具健康競爭為考慮，他認為香港地少人多，最有效地利用現有馬路提供公共交通服務是一大難題，而公共交通承擔起90%市民出行需要，有需要維持行之有效和健康競爭的環境，讓不同交通運輸工具發揮作用。