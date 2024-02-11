新年盆菜屢爆騙案　醒你食用貼士免中毒

新春期間，不少市民選擇吃盆菜，方便又飽肚，惟近日有騙徒開設偽冒盆菜外賣經營店專頁，不少顧客中伏，新正頭不但被騙財，更失去聚餐的機會。《東呼即應》團隊訪問盆菜外賣店，看有何招數力抗騙徒與市民北上的生意逆境，另外亦給予翻熱和食用盆菜的食安貼士，以免市民不慎食物中毒，並介紹盆菜這種傳統飲食文化。

新正頭市民拜年或聚會，不少人會光顧外賣盆菜，其中一間香港外賣盆菜經營店被騙徒魚目混珠，冒認其Facebook專頁做生意騙財。食店負責人鄧先生表示，騙徒盜用其網站上的照片和地址，以較低價錢吸引顧客購買，早前因收到客人突然「追數」，始發現被冒認騙財，據知已有5個顧客被騙。

類似事件其實在去年也發生過，豈料假專頁今年「重出江湖」，鄧先生與顧客已分別報案，執法人員卻表示「甚麼也做不到」，而該假專頁到現時依然運作。鄧先生提醒市民別貪價格便宜，便第一時間付款，要先確認網站的真偽才付錢。

港人鍾情的盆菜，原來有段故！相傳宋帝趙昺逃難至香港圍村，品嘗到村民為其準備的盆菜，雖然並非珍饈百味，但因飢寒交迫也吃得津津有味。盆菜擺盤上很有學問，要根據食材吸取醬汁的程度分上下層，最下層先放豬皮、蘿蔔、白菜、支竹等較耐煮的食材，適合上枱之後用細火炖；中層就放如炆豬肉等不會滲很多汁的食材；最上層就放名貴食物，例如鮑魚、海參、鵝掌、鵝、雞、燒肉等。

巿民喜歡盆菜因其食物種類繁多，但也有人批評盆菜是「港產部隊鍋」，價格偏高，亦有人擔心盆菜外送，會令食材不新鮮、食物被冰鮮後影響口感，尤其大時大節訂單眾多，盆菜供應商或會不夠車隊資源運送外賣盆菜。經營者簡小姐表示，通常大時大節會集中一天或數天「爆單」，會找一直合作的車手幫忙分區運送，基本上問題不大。她指，盆菜沒有可能即日製作，會要求顧客三日前落單，接單後才買貨烹調，以盡量保持食物新鮮，雖然冰鮮冷藏在所難免，但若食物被雪得有雪味，就是其他盆菜經營店的問題。

此外，網上更有生產商渾水摸魚，經營無牌食肆，安全更是成疑。簡小姐指出，顧客要選擇一些可信的店舖，可觀察其網址或專頁究竟運作了多久，或者要求對方提供食物製作廠牌照號碼，並進行查核，以免誤墮騙徒陷阱。

除了食物衞生問題，也有人擔心吃盆菜不健康。家庭醫生莫昆洋指，盆菜有很多不同食物，例如鮑魚、蠔、蝦、雞、鵝、豬肉、豬皮、蘿蔔等，均屬高熱量食物，平均也有數千卡路里，醬汁也有很高的熱量和鹽分，若太少人分享一個盆菜，每人的熱量攝取量就會很高。

莫昆洋指，盆菜接單後往往會在早上製作，晚上才送出，過程會有時間上的落差，產生很多細菌；而且盆菜中的食物是預先製作好，之後用人手放入盆中，也會增加人員接觸和污染的機會。他表示，最理想是將各類食物分開，並重新加熱，若要吃掉一整盆，則最基本是要煮熱10分鐘以上。

此外，傳統盛載盆菜的器皿是木盆，後因方便加熱而轉用銻盆，現時則可能用不銹鋼盆，買外賣盆菜必須詢問生產商，器皿可否直接加熱；買外賣盆菜一定要放入冰箱，置於室溫很可能會滋生細菌，食用前亦須徹底加熱，否則容易滋生沙門氏菌和金黃葡萄球菌，可能導致食物中毒。