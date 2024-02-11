新界南打擊藥駕酒駕　7男被捕發17張告票

新界南總區執法部門昨日(10日)及今日(11日)凌晨，在區內展開打擊藥後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊農曆新年假期的藥後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛等罪行。

行動共拘捕7名男子(34至49歲)，分別涉嫌「酒後駕駛」、「超速駕駛」、「藏毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「沒有提供血液樣本以作分析」、「未獲授權而取用運輸工具」、「危險駕駛」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「欠交法庭罰款」及「駕駛時沒有攜帶駕駛執照」等。

其中，人員昨日凌晨在青衣青尚路巡邏期間，發現一輛私家車形迹可疑，遂上前截查。經初步調查，一名49歲男司機涉嫌「藏毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「沒有提供血液樣本以作分析」及「駕駛時沒有攜帶駕駛執照」被捕。而一名36歲男乘客，則涉嫌「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。人員亦檢獲一個懷疑「冰壺」及小量懷疑「冰」毒。

另外，人員今日凌晨在荃灣路設置路障期間，一輛私家車被截查時突然加速衝過路障往荃灣方向駛走，人員遂上前追截。該輛私家車最終在青山公路汀九段撞向一路肩。經初步調查，一名38歲男司機涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「藏毒」、「危險駕駛」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「沒有提供血液樣本以作分析」及「欠交法庭罰款」被捕，人員亦在車上檢獲小量懷疑「冰」毒。

整個行動中，人員合共向約1,300名司機進行酒精呼氣測試、亦偵測到76部車輛超速行駛並作出票控及就其他交通違例事項發出了17張定額罰款通知書。