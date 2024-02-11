氫能巴士展開路試　城巴押後載客日期　最快一個月內投入服務

城巴引入的全港首輛雙層氫能巴士已展開不載客道路測試，行走啟德和長沙灣一帶，並目標最快於1個月內在城巴20號線正式投入服務。不過，城巴最新公布的氫巴預計最快載客日期，較其於去年11月底公布最快今年1月可以載客，延後約1至2個多月。

過去兩個多月，城巴按照氫能源跨部門工作小組及各政府部門要求，進行多項測試及培訓，包括安排氫巴於西九龍車廠內繞圈行駛滿200公里，並於西九龍車廠的全港首個加氫站，成功為氫巴多次加注氫氣。另外，城巴安排獨立第三方機構為氫巴行駛的每條路線進行量化風險評估，同時完成培訓首批氫巴導師及車長，他們熟知車輛性能及各項安全守則，城巴亦已指定認可人員操作加氫站等設備。

現時該氫能巴士試行城巴20號路線，來往長沙灣海達邨至啟德沐安街，途經深水埗、旺角及九龍城，全長約12公里。城巴表示，目標該氫巴會在1個月內正式於20號路線行駛，但由於氫氣屬危險品，現行法例不容許載有氫氣的車輛駛經隧道，所以氫巴短期內只會在九龍區行駛。

城巴又指，今年內將於港島區進行並行計劃，即安排柴油巴士、電動巴士及氫巴行走同一路線作比較，協助將來大規模採購新車時定下電動巴士及氫巴的比例，並期望於2045年將所有巴士轉為新能源巴士。