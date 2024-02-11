11歲男童染甲流情況危殆　留醫伊利沙伯醫院兒童深切治療部

衞生署衞生防護中心今日(11日)公布，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名有長期病患的11歲男童。他於7日前發病，潛伏期內沒有外遊，伊利沙伯醫院兒童深切治療部留意，情況危殆。

防護中心表示，該名男童於本月4日開始咳嗽和流鼻水，並於隨後數天開始乏力和吞嚥困難，他曾於本月5日及9日向私家醫生求醫，並於昨日(10日)因病情惡化而到基督教聯合醫院求醫，同日入住該院兒童深切治療部。他今日被送往伊利沙伯醫院兒童深切治療部繼續接受診治。男童的呼吸道樣本經化驗後，證實驗出帶甲型流感(H3)病毒。臨床診斷為甲型流感併發腦炎，男童現時情況危殆。

防護中心初步調查顯示，男童潛伏期內沒有外遊。他的兩名家居接觸者現時出現病徵，中心正繼續調查。防護中心發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。