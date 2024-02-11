節日大魚大肉易增重　極速減肥餐單恐有副作用

農曆新年與家人朋友拜年共聚，但餐餐大魚大肉或會令體重增加，愛美人士更擔心身形變化。坊間有不少標榜極速減肥的「急救餐單」，例如蔬果汁斷食、番薯餐、青瓜餐等等，都聲稱可以極速瘦身。有營養師提醒，極速減肥法可帶來短期效果，但會引致不同副作用；同時大大減少膳食的多元化和均衡程度，局限營養的攝取。而且持續可行性存疑，若長期跟從非常低卡的餐單，可能反致暴飲暴食，或者因新陳代謝減慢而體重反彈。

「急救餐單」的共同特點，包括非常低卡路里；限制可以進食的食物種類，或者指定食物配搭；主要以原形的新鮮食物為食材，避免攝取加工食品；烹調方法通常用水煮或烚，盡量減少額外油份的攝取，以達致減磅目的。

基督教聯合那打素社康服務註冊營養師解釋，當身體攝取的熱量低於所消耗的熱量，便會形成「能量赤字」，累積一定赤字就可減重；十分低卡的餐單的確是能製造更多的赤字，加快減磅。然而，過分低卡的餐單，可能未能提供足夠日常所需的熱量，令跟從時出現疲倦、頭暈、四肢無力、專注力下降等副作用。另外，長期攝取極低熱量而又缺乏運動，身體的機制會自行調節新陳代謝，因應攝取而令其減慢，變相反而不利減重。

急救減肥餐單的另一弊處是大幅度限制可攝取的食物，甚至將整個食物類別排除，局限了需要攝取的營養，使膳食不均衡。最普遍會被忽略的是肉類、奶類製品等，會影響蛋白質的攝取；若長期攝取不足有可能令肌肉量流失，即使減磅亦不是減脂，更會導致減慢新陳代謝，當恢復正常飲食後，體重反彈甚至再上升的機會倍增。因此跟從餐單前，應先向註冊營養師查詢，以製訂有營養又個人化的飲食，有助健康管理體重。