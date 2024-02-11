做飲食筆記配合營養師意見　更有效減重

保持健康體重有助預防多種慢性疾病及癌症，但要成功減重不一定花大量金錢。有營養師表示，只需簡單做飲食筆記，再配合註冊營養師的意見，已能令減重過程及結果相得益彰。根據2012年《營養及飲食學會期刊》刊登的研究指出，有紀錄飲食的人比沒有的人減重效益更減多達2.7公斤。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務表示，註冊營養師會評估你的體重及營養狀況，之後為你訂製一張個人化的飲食分量餐單，餐單將會列出你每天的飲食所需，讓你明白每天可進食各類食物的清晰分量。第一次接受飲食輔導的人往往需要時間消化並習慣飲食餐單的概念，故此，每餐膳後紀錄該餐的進食量便有助自我監察每種食物的分量；又或注意到沒有充分攝取某類的食物，下一餐進食時便加以調整。飲食紀錄更可成為註冊營養師提供飲食策略的評估工具。透過飲食紀錄，營養師能有效地掌握每位減重人士難以實踐所建議飲食方法的原因，而每次更新餐單，營養師亦會盡量提供3至5個重點改善飲食的方法，使減肥人士更有動力改變飲食習慣。

有研究指撰寫飲食紀錄同時為減重者帶來一種責任感，令他們意識到自己正攝取甚麼、而所攝取的又對減重目標有何影響，從而令他們調整進食的分量。若能持之以恒地紀錄飲食效果則更佳，2008年有研究發現，減重者若每周至少6天紀錄飲食，其減掉的重量會比一周紀錄一次的多一倍，可見紀錄飲食對減重之功效。