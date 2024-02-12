張家朗展現強大心臟　大獎賽奪冠

「劍神」張家朗龍年旗開得勝！周一凌晨於都靈花劍大獎賽4強戰中，張家朗雖然一度落後美國劍手伊堅11：14，但這位東京奧運金牌得主臨危不亂，展現強大心臟連追4分，以15：14大逆轉勝出，殺入決賽。其後張家朗於金牌戰面對捷克對手卓賓尼治，啟動進攻模式，大部份時間主導賽事控制節奏，最終以15：11力克強敵，贏得冠軍殊榮。

世界排名第5的張家朗的晉級路未受太大考驗，先後擊敗香港隊友吳諾弘、丹麥的保爾臣、意大利的加路素，以及埃及的咸扎躋身4強。直至準決賽受到美國對手伊堅的威脅，至11：14瀕臨落敗邊緣，但擁有極強心理質素的他，仍能保持高度集中，頂住壓力一劍一劍追上來，連逐3次防守反擊成功而扳平，更在決勝一劍刺中對手，贏15：14躋身決賽。

經調整後張家朗改以主攻策略對陣卓賓尼治，事實上，雙方以往7次對壘，張家朗錄5勝2負，包括去年世錦賽也贏過對方，心理上佔優下，張家朗打得較放及主動，決賽初段已連奪3分，並逐步將比分拉開，一度拋開11：5。及後世界排名13的卓賓尼治換劍試圖作出一些改變，不過張家朗得勢不饒人再次突擊成功，領先至13：7，即使之後卓賓尼治力追，但最終張家朗仍以15：11報捷，染了一頭新髮色的他，金髮贏金牌，意頭十足。

這是張家朗歷來第一面大獎賽金牌，以往他奪得了兩面大獎賽銀牌及1面銅牌，能夠首度在大獎賽封王，實屬一次「成就解鎖」，而這更是他今季首項錦標，對上一次踏上頒獎台是去年11月的世界盃伊斯坦布爾站，當時他得到銀牌。