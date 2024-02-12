立春年柱屬甲木　國際戰事將持續

世紀疫情終於在兔年與世界告別，人類與病毒共存得以令生活復常。然而，病毒戰告一段落，天災人禍以至中東戰火卻接踵而至。來到2024年甲辰龍年，世界是否能夠重回正軌，達致真正和平，人人安居樂業？多名玄學家指多個大國面對不同挑戰，中國運勢下調，惟與中亞基建有突破，可望改善中歐商貿。美國則適逢選舉年，國內政治左右極化，恐令民眾信心崩潰。至於今年立春年柱是甲木，已發生的戰爭將持續，直至分出勝負，而戰亂會打擊全球經濟發展，加上五黃災瘟星在西方，中東、西歐及美加東岸一帶地區，會有較多天災及重大意外。

玄學家雲文子稱，中國龍年運勢的奇門卦象為「景門」帶「門迫」，臨格局為「太白入綱，主以暴力爭訟，自罹纏罪責」逢「功曹」。今年中國運勢起伏略為下調，國家面對許多棘手難題，中央加強專注反腐敗，對內清廉打貪，由改革醫療開始為其中重點；對外受世界經濟不良影響困擾，形勢頗為嚴峻。

不過，雲文子稱縱使國家經濟表面上會有減弱現象，但逢「功曹」吉將，中國與吉爾吉斯、烏茲別克之間的鐵路開始建設、與尼泊爾之間的「中尼鐵路」可望進入建設階段，中國將史無前例打通喜馬拉雅山。再加上中國與歐洲商貿關係改善、「聯歐抗美」邁向實踐階段，分歧將逐一解破，盟友圈不斷拉闊，預料不需太多時日便能化解這些衝擊，不利情況將改善。

至於美國今年會進行總統大選，勢會影響國內政治及經濟發展。雲文子就指，2024年美國經濟會繼續低迷，長期失業率飆升，衰退開始，負面因素將陸續浮現。美國國內政治左右極化，在選舉的不穩定政治氛圍下，美國人焦慮感與日俱增，出現經濟信心崩潰。

玄學家李丞責談論到中美關係時不禁嘆氣，指縱使眾人均期望世界關係改善，但西方國家行五黃災星，料美國來年似乎會較多天災人禍，銀行、貨幣的風險值得擔心；而處於東方的中國，今年有一白偏財星，間中會有不同條件幫助。不過，兩國單從流年飛星來看難言合拍。

兔年戰爭不斷，除俄羅斯及烏克蘭陷入僵局之餘，以色列及巴勒斯坦的慘烈戰事，牽動全球人類情緒。玄學家方海閱指，2024年立春八字的年柱是甲木，甲木的特性是強硬之木，以人的性格是硬頸、不易低頭妥協，因此容易發生戰爭，更值得關注的是，已發生的戰爭仍會繼續，直到打贏為止。另有玄學家為俄烏戰爭求得「天澤履」卦，代表膠着不進的局面，卦是小人當道，污水在下為澤，亦應驗烏克蘭總統澤連斯基名字的其中一字「澤」，預期不和不戰是俄烏戰爭在龍年的局面。

李丞責則指，三碧入中宮之下，容易爭吵、小事化大，今年難言做到全球和平，只能祝願及看機遇，今年爭拗持續，甚至其他地方會起零星戰火，尤其龍年之下，龍單獨是領導者，雙龍便會「二龍爭珠」，難言會兩國和洽。不過，四大菩薩中只有觀音騎龍，因此慈悲、感性才能克服龍的霸氣，期望秋天後會變好。

至於天災方面，方海閱指龍年五黃災瘟星在西方，中國的西安以西、新疆、西藏、中東、西歐、美加東岸一帶地區要多加注意，或會發生大地震、瘟疫、大火災、大交通意外等天災人禍。有玄學家亦指，今年除地震外，木為風，今年的颱風依然十分當令，甚至為歷年之冠，「甲辰」是木出干之勢，辰內藏干為乙木，上下木旺，風災肆虐，小心龍捲風開始肆虐全球。

李丞責指出，中國以東或東北會較多地震，而由於病星處於的東南方代表蚊蟲、植物，預料兩者今年會帶來疾病等麻煩，需要提防；另外今年會有不能預料的「風」，即颱風等或會在非傳統風季殺到，帶來驚人禍害；以及南半球會有救不熄的火災。