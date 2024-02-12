排核水招厄運　日本災禍頻生

日本天災人禍不斷，排核水引致的食材風波，對出口貿易會產生某程度上的衝擊。

日本今年伊始就接連發生多宗天災人禍，當中包括1月1日，石川縣近海發生黎克特制7.6級地震，導致至少236人死亡，當局發布大海嘯警報。緊接的1月2日，東京羽田機場發生撞機事故，一架日本航空客機與日本海上保安廳一架定翼機相撞，兩架飛機都起火燃燒及傳出爆炸聲，最終導致保安廳飛機上5人死亡，2024年出師不利，災禍連連。

玄學家雲文子稱，日本的奇門卦象為「天芮星」臨「死門」逢「門迫」帶「空亡」，指出日本在2024年臨病星，與其排放輻射水有密切關係，不但引起多個國家不滿，特別中國更將作出實際行動。日本此舉影響深遠，厄運自招，將令國家進入技術性衰退，振興景氣的憧憬遙遙無期，年內有機會出現天災、民變等禍患。

至於玄學家李丞責就指，日本在易經六十四卦中屬「山雷頤」，頤可比喻為傎言語，節飲食，分析日本國運，預測會與食材出了問題有關，要提防因未經煮熟，水質污染以至輻射影響等所致的問題，引起較大回響，傳統飲食文化受到挑戰，對出口貿易亦會產生某程度上的衝擊。

李又指，三碧入中，三碧為震，亦代表天雷，暗示「震位」即中國以東，及行驛馬的東北之地，例如港人熱愛的旅遊勝地日本、南韓等，較大機會發生地震、爆炸等。李建議港人宜減少前往，因「君子不立危牆之下」，或外遊時應選個好日子，運程較差的生肖宜保守，可選到西北或北方財位的地區旅遊。