當局料第三季公布公屋幸福指引詳情　部份工程可於年內落成

港府早前表示正制定公屋「幸福設計」指引，並稱有關指引詳情預料會於第三季公布，又透露會提出一套想法，並歡迎市民持續提供意見，希望指引可以是一份「活文件」，「幸福設計」亦可做到緊貼時代步伐和需要，期望可藉此推動公屋戶建立良好的鄰舍關係，並善用公共空間。房屋局局長何永賢表示，房屋署透過每5年一次的翻新計劃，以及每10年一次的大型維修，持續翻新現有的193個公共屋邨；其中首批10個屋邨將加入「幸福設計」元素，部分工程將於年內落成，局方正揀選下批10個屋邨名單，期望新策略可循環下去。

另外，劏房租務管制條例實施逾2年，至今最少117名劏房業主因違例而被定罪。何永賢指劏房業主有社會責任，應確保租出的單位「企理」，亦不應濫收租金或水電費。而去年《施政報告》宣布成立的「解決劏房問題工作組」，需於10個月內提交報告，政府不同部門已提供意見，包括相關標準應包含的元素，會再深入調研，確保建議是切實可行。何永賢指出單位的採光通風等成為關注點，提到有些劏房好像一個「衣櫃」，完全沒有窗，不通風較為辛苦。她亦曾探訪過家庭要與人共用洗手間，有家長在小朋友去洗手間時都感到擔心，希望可有獨立洗手間。

各界亦關注月底公布的《財政預算案》中會否宣布全面撤辣，何永賢指要顧及整體社會的聲音，她表示聽到有撤辣的呼聲外，另一方面亦有人指要考慮並顧及整個情況去調節辣度，或有市民較希望減辣。何永賢指，決定調節政策時會有多方面考慮，包括住宅物業持有人每月供款佔家庭入息的比例是否偏高，以及有意置業的年輕家庭能否儲到首期等。