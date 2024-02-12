促勿增民生收費　政黨要求政府先「瘦身」　樓市全面撤辣

政府將在本月底公布新一份財政預算案，有政黨今日（12日）到政府總部請願，促政府切勿增加與民生相關開支，並要求全面撤辣，指政府應檢視人手編制，先行「瘦身，。另有行會成員籲港府「慳得就慳」，與市民一樣「勒緊褲頭」，又表示相信「（政府）可以派糖空間不多」。

身兼行會成員的議員陳克勤表示，明白經濟艱難，有外圍挑戰，希望財政司司長可奉行謹慎原則「慳得就慳」，包括職位架構和恒常開支同樣與市民一樣「勒緊褲頭」，共渡艱難時期。他又期望政府勿加民生收費措施，認為對市民而言會百上加斥，反而應開源，但相信財政緊絀「可以派糖空間不多」。

議員顏汶羽亦認為與民生相關項目不應加費，因為稅款不會高，而且在目前經濟情況下，對市民而言有財政壓力，促政府先檢視自身編制，是否「有條件去瘦身一啲」，又建議研究公共服務外判至其他服務單位，考慮開源節流方案。

至於有傳急症室收費增加，顏指急症室收費增加非增加庫房收入，而是公營醫療受歡迎，私營市場不夠發達，促政府做好公私營分流安排，而非單靠公營醫療服務加價，又建議在公營急症室旁設普通科門診，以作分流次緊急的病人，令急症室可集中資源處理。

被問及問責官員凍薪是否可行，他認為應交由政府自行決定，又相信凍薪對庫房節流微不足道，促做實實際的開源節流方案，「而非做一啲象徵式的表態。」他又認為樓市股市收入較少，致赤字預算，促拆牆鬆綁及全面撤辣，令樓市和股市回升。